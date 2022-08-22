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Турецкая компания FLO будет продавать товары Reebok в России
Сегодня в 15:00

Турецкая группа компаний FLO будет продавать товары спортивного бренда Reebok в России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию колл-центра холдинга.

Согласно сообщению агентства, колл-центр подтвердил подлинность рассылки о планируемом возобновлении работы марки в России, которую получили клиенты Reebok. Скриншотами из писем делятся в телеграм-каналах.

В них указано: «Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания „Фло Обувь Ру“ получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России». Точных сроков возврата бренда на мощностях FLO пока нет.

О том, что российский бизнес Reebok перешел к FLO, «Коммерсант» писал 16 мая. Сделка уже закрыта, сообщил источник газеты. Компания планирует переименовать магазины, сохранив при этом наименование спортивного бренда.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому холдинг будет производить продукцию марки для 12 стран.

Предположительно, FLO может использовать приобретенные розничные точки Reebok (более 100 объектов) для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов.

В одном из маркетплейсов «Коммерсанту» рассказали, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, сообщений о смене поставщика они не получали.

В России Reebok по-прежнему контролируется через ООО «Адидас», указывал «Коммерсант». В 2021 году его выручка составила 55,6 млрд рублей.

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