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11:50
Москалькова: все студенты из ДНР и ЛНР будут обучаться в России бесплатно
Сегодня в 15:24

Все школьники и студенты из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины смогут получить бесплатное образование на территории России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ДНР, ЛНР и с Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование», — написала она в своем телеграм-канале.

В марте омбудсмен сообщила, что все прибывшие из ДНР и ЛНР студенты зачислены в российские вузы. «Нет ни одного человека, которые учились в высших учебных заведениях на территории ДНР и ЛНР и сегодня не были бы устроены в вузы», — подчеркивала Москалькова.

Затем 9 мая Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке детей российских военных, участвующих в спецоперации. Им выделили специальные квоты приема в вузы — 10% от всех бюджетных мест.

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