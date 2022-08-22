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Сегодня в 12:48

30 августа фестиваль Sound Up представит новый проект «Cello», посвященный виолончельной музыке. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в электродепо московского монорельса — оно впервые превратится в концертную площадку. Как и предыдущие инициативы Sound Up, концерт будет иметь формат диалога.

Виолончелист Борис Андрианов и участница проектов «Студии новой музыки» и MusicAeterna Ольга Калинова сопоставят сюиты Иоганна Себастьяна Баха и Валентина Сильвестрова с экспериментами Стивена Райха и Филипа Гласса, а также пьесами молодых композиторов.

Концерт начнется в 21.30. Адрес электродепо: Сельскохозяйственная улица, 9, стр. 7. Билеты доступны по ссылке.

Перед покупкой билета необходимо ознакомиться с памяткой о технике безопасности на территории депо. На входе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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