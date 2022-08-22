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В Переделкино приедет советский автобус ЛиАЗ. Гостям расскажут о транспорте в жизни поселка
Сегодня в 11:49

27 августа городской проект «Привет, Москва!» приедет в Дом творчества писателей в подмосковном Переделкино. В поселке остановится советский автобус ЛиАЗ-677М 1980 года, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Музей транспорта Москвы расскажет о транспорте в жизни поселка Переделкино и его жителей с начала основания и до наших дней. В рамках проекта состоится встреча с потомками Корнея Чуковского, выставка автомобилей писателей, перформативная читка, традиционная встреча Книжного клуба, а также экскурсии от Дома творчества, в том числе бесплатная велоэкскурсия для посетителей программы «Привет, Москва!».

Добраться до Переделкино посетители смогут на ретроавтобусе «Привет, Москва!». Он будет отправляться каждые полчаса с 12.00 до 13.30 от автобусной остановки «Платформа Переделкино». Во время поездки экскурсовод расскажет об истории поселка, программе на день, а также о Доме творчества.

14.00 — 19.00 Выставка автомобилей писателей от автоклубов «Волга М-21» и «М-20 Победа». Посетителям расскажут о ретроавтомобилях и их известных владельцах.

14.00 — 15.30 Встреча с внуком писателя Корнея Чуковского Дмитрием. Он поделится маршрутами их семьи в Переделкино и о том, как изменилась транспортная доступность поселка с советских времен.

16.00 — 17.00 Книжный клуб в автобусе «Привет, Москва!».

17.30 — 19.00 Перформативная читка «Поселенцы» под руководством режиссера Андрея Гордина.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Музея транспорта Москвы.

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