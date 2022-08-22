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Жозеп Боррель выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
Сегодня в 10:50

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Видеозапись его выступления опубликована в твиттере Европейской службы внешних связей.

«Это очень противоречивое предложение. <…> Ряд стран уже принял определенные меры в этой области, другие не собираются поддерживать эту инициативу. Я думаю, запрет на въезд для всех россиян — это нехорошая идея. Нам стоит действовать более выборочно», — заявил глава евродипломатии.

Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония уже прекратили выдачу виз россиянам. С начала сентября Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

В Еврокомиссии заявляли о невозможности полностью прекратить выдачу виз, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом Европейского союза.

Дипломатический источник ТАСС в ЕС сообщал, что главы МИД стран ЕС 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам за исключением отдельных категорий граждан.

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