Для россиян и белорусов создадут отдельный игровой клиент в World of Tanks

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Разработчик видеоигр Lesta Studio объявил о создании отдельного клиента игры для игроков из России и Беларуси под названием «Мир танков». Перед запуском геймерам дадут выбор — играть на российских или европейских серверах.

Разработчики заявили, что Lesta Studio и Wargaming продолжают разделение. Первая будет отвечать за RU-регион, а вторая — за EU-регион. Россиянам и белорусам рекомендуют играть на RU-регионе, на котором не будет сложностей с оплатой.

Запуск проекта запланирован на сентябрь 2022 года. Игрокам предложат самостоятельно выбрать, каким клиентом игры пользоваться, — в случае переноса аккаунта игровой процесс, политика ценообразования и ключевой набор сервисов будут сохранены.

7 июля стало известно о том, что Wargaming продал свои компании в Беларуси и России российскому бизнесмену Малику Хатажаеву. Компания ушла с российского рынка.

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