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В Литве мужчину приговорили к 4 месяцам заключения и штрафу за призывы к насилию против русских
Сегодня в 08:50

Суд в Литве вынес приговор мужчине за призывы к насилию против русских в связи с военными действиями на территории Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.

Под постом с цитатой президента страны Гитанаса Науседы, обещающего «закончить авантюру России», появился комментарий от Витаутаса М. с призывом к физической расправе над русскими. Другие пользователи порекомендовали ему «опомниться», и тогда мужчина принялся оскорблять и их.

На это обратила внимания полиция Литвы. Она решила, что Витаутас «высказал призыв к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе», занимался подстрекательством к насилию и физической расправе над ними, и усмотрела насмешку и призыв к ненависти.

Мужчину приговорили к четырем месяцам заключения и штрафу в 500 евро, а также обязали участвовать в программе коррекции поведения. Витаутас извинился за призыв и выразил сожаления о случившемся.

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