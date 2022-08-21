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Умер старейший актер Театра имени Моссовета Николай Лебедев. Ему было 100 лет
Сегодня в 17:49

В возрасте 100 лет умер старейший актер Театра имени Моссовета, народный артист России Николай Лебедев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Там отметили, что Лебедев был ветераном Великой Отечественной войны, человеком сложной и героической судьбы.

«Бескорыстная преданность своему делу, профессиональная честность, огромный человеческий и профессиональный опыт Николая Сергеевича снискали ему уважение и любовь всего театра. Его уход — большая потеря для всего нашего коллектива», — добавили в театре.

Николай Лебедев начал актерскую карьеру в 1939 году на сцене московского Театра юного зрителя. Во время Великой Отечественной был контужен, ранен и взят в плен, прошел шесть концентрационных лагерей.

После войны Лебедев продолжил служить в армии, а затем поступил в Школу-студию имени Владимира Немировича-Данченко при МХАТе. Окончив учебу, был приглашен Юрием Завадским в труппу Театра имени Моссовета, где стал одним из ведущих актеров.

За семь десятилетий работы на сцене Театра имени Моссовета артист сыграл в 70 различных спектаклях. Снимался Лебедев и в кино — в его послужном списке около 40 фильмов, среди которых «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов» и «Экипаж».

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Театра им. Моссовета
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