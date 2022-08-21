В Москве, Петербурге и других городах пройдут недели The Doors

В десятках российских городов, включая Москву и Петербург, пройдет цикл мероприятий, посвященных выходу в российский прокат фильма Оливера Стоуна «The Doors» 1991 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в дистрибьюторской компании «Про:взгляд», которая организует прокат.
В Москве 23 августа пройдет спецпоказ «The Doors» в кинотеатре «Иллюзион». Фильм представит журналист Максим Динкевич.
В Петербурге специальный показ картины состоится 24 августа на Ленфильме. Мероприятие продолжится афтер-пати с музыкой легендарной американской рок-группы.
25 августа на Васильевском острове «The Doors» покажут в рамках закрытия летнего кинопроекта Feel Good Movie. Гостей ждут виниловый сет от DJ Кот Агфт, бесплатные напитки и эксклюзивные сувениры к выходу фильма.
26 августа в заброшенном ДК Моряков на Виндавской улице петербургские рок-н-рольщики Junkyard Storytellaz устроят перфоманс-выступление, после которого состоится эксклюзивный показ картины.
Екатеринбуржцы смогут посетить премьеру 21 августа в Ельцин Центре. Фильм представит музыкант, ведущий радио Rock Arsenal Николай Шабуневич.
В Уфе 23 августа пройдет закрытый показ «The Doors» в развлекательном комплексе «Тинькофф Холл» на концертной площадке «Дом печати». Перед сеансом песни группы можно будет услышать в живом исполнении, а после — зрителей ждет dj-сет с мировыми хитами рок-музыки.
23 августа в 29 городах России пройдут предпремьерные показы картины. Фильм представит руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.
В широкий российский прокат лента Оливера Стоуна выйдет 25 августа. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».