Реклама
Новости
«Парк аттракционов Диво Остров» / «ВКонтакте»
В петербургском парке «Диво-остров» сломался аттракцион, на котором находились люди
16:25
Турпоток в Крым снизился на 50% по итогам летнего сезона
16:14
Новый клип Blackpink «Pink Venom» набрал рекордные для 2022 года 86,2 просмотра за сутки
16:13
Звезда «Вестсайдской истории» Ариана Дебос снимется в психологическом триллере Amazon
15:28
В Москве, Петербурге и других городах пройдут недели The Doors
15:07
Giorgio Trovato / Unsplash
Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook Air и Pro с чипами M2
14:08
МИД призывает проверить украинский след, Киев отрицает причастность. Реакции на гибель Дарьи Дугиной
14:05
Prime Video показал отрывок из «Смаритянина» с Сильвестром Сталлоне в образе супергероя на пенсии
13:27
Дрэг-артиста заставили извиниться на камеру за исполнение гимна России с ЛГБТ-флагом в руках
12:34
«Сплин» на фестивале в Воронеже посвятили песню «Выхода нет» артистам, уехавшим из России
12:13
Кадр из фильма «Северный ветер»
Рената Литвинова сообщила об отмене спецпоказа и повторного проката «Северного ветра»
11:08
Усик вновь победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по боксу
09:13
В сети появился постер к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные-2»
вчера в 20:48
В Канаде завершились съемки фильма «Крик-6»
вчера в 19:56
Домашний арест Брюна, новая песня The 1975 и другие новости дня
вчера в 18:28
Дайджест
Студия дубляжа «Невафильм» на грани закрытия из‑за отсутствия зарубежного контента
вчера в 18:23
Пресс-материалы
The 1975 выступили со своей новой песней в Японии
вчера в 16:59
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве
вчера в 16:35
Во «Вкусно — и точка» временно будут проверять качество фритюрного масла по вкусу, цвету и запаху
вчера в 15:59
Бритни Спирс и Элтон Джон показали обложку совместного трека
вчера в 15:31
В Москве, Петербурге и других городах пройдут недели The Doors
Сегодня в 12:07

В десятках российских городов, включая Москву и Петербург, пройдет цикл мероприятий, посвященных выходу в российский прокат фильма Оливера Стоуна «The Doors» 1991 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в дистрибьюторской компании «Про:взгляд», которая организует прокат.

В Москве 23 августа пройдет спецпоказ «The Doors» в кинотеатре «Иллюзион». Фильм представит журналист Максим Динкевич.

В Петербурге специальный показ картины состоится 24 августа на Ленфильме. Мероприятие продолжится афтер-пати с музыкой легендарной американской рок-группы.

25 августа на Васильевском острове «The Doors» покажут в рамках закрытия летнего кинопроекта Feel Good Movie. Гостей ждут виниловый сет от DJ Кот Агфт, бесплатные напитки и эксклюзивные сувениры к выходу фильма.

26 августа в заброшенном ДК Моряков на Виндавской улице петербургские рок-н-рольщики Junkyard Storytellaz устроят перфоманс-выступление, после которого состоится эксклюзивный показ картины.

Екатеринбуржцы смогут посетить премьеру 21 августа в Ельцин Центре. Фильм представит музыкант, ведущий радио Rock Arsenal Николай Шабуневич.

В Уфе 23 августа пройдет закрытый показ «The Doors» в развлекательном комплексе «Тинькофф Холл» на концертной площадке «Дом печати». Перед сеансом песни группы можно будет услышать в живом исполнении, а после — зрителей ждет dj-сет с мировыми хитами рок-музыки.

23 августа в 29 городах России пройдут предпремьерные показы картины. Фильм представит руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

В широкий российский прокат лента Оливера Стоуна выйдет 25 августа. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Оливер СтоунЮрий Сапрыкин
теги
ЛенфильмЕльцин-центр
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение