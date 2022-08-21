В Москве, Петербурге и других городах пройдут недели The Doors

В десятках российских городов, включая Москву и Петербург, пройдет цикл мероприятий, посвященных выходу в российский прокат фильма Оливера Стоуна «The Doors» 1991 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в дистрибьюторской компании «Про:взгляд», которая организует прокат.