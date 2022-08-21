Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook Air и Pro с чипами M2

Российские магазины электроники re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» открыли предказаз на устройства Apple нового поколения. Внимание на это обратило издание vc.ru.

Речь идет о ноутбуках MacBook Air и Pro с чипами M2. Привозят их в Россию ритейлеры, судя по всему, с помощью механизма параллельного импорта.

Из‑за способа доставки цены на устройства значительно выше, чем, например, в Европе. Так, в России стоимость MacBook Air с памятью 256 гигабайт составляет 139 тыс. рублей, в Европе — 1499 евро (около 89 тыс. рублей).

Как отмечает vc.ru, продажи MacBook с чипами M2 в re:Store стартуют 22 августа, в «Ситилинке» — в сентябре.

Новые устройства с чипами M2 в линейке MacBook Apple представила в июне. Тогда компания заявила, что, в отличие от M1, новый чип поддерживает до 24 гигабайт оперативной памяти и значительно быстрее работает (центральный процессор M2 функционирует на 18% быстрее, а графический — на 35%).

Чип M2 — единственное отличие последнего MacBook Pro — внешне он такой же, как предыдущие 13-дюймовые модели. А вот MacBook Air изменился значительнее: у него цельный металлический корпус в четырех цветовых вариантах, 13,6-дюймовый дисплей с закругленными углами, яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов, два USB-C-порта и улучшенная фронтальная камера.