В сети появился постер к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные-2»

Продюсер «Человека-паука: Через вселенные-2» Крис Миллер опубликовал в своем твиттере постер к грядущему анимационному фильму.

На нем изображена битва Майлза Моралеса и Человека-паука-2099.

Весной Миллер и еще один продюсер Фил Лорд рассказали, что в мультфильме появится 240 персонажей (в первой картине их было всего 40), а действие будет развиваться в шести разных вселенных.

Увидеть первый взгляд на грядущий анимационный фильм можно здесь. В нем Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) приходит через портал к повзрослевшему Майлзу Моралесу (Шэмейк Мур) и зовет его в свою вселенную. Он соглашается и отправляется за ней, но там его ждет Паук-2099.

Режиссерами сиквела выступили Жуакин Душ Сантуш («Аватар: Легенда об Аанге»), Кемп Пауэрс («Душа») и Джастин Томпсон («Человек-паук: Через вселенные»). Первый мультфильм собрал в мировом прокате 375 млн долларов.