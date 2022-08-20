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В Канаде завершились съемки фильма «Крик-6»
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В канадском городе Монреаль завершились съемки шестой части комедийного фильма ужасов «Крик». Об этом сообщает KFTV.

Действие картины развернется в Нью-Йорке. Сюжет расскажет о четверых выживших в последней серии убийств Призрачного Лица в Вудсборо Сэме (Мелисса Баррера), Минди (Джасмин Савой Браун), Чаде (Мэйсон Гудинг) и Таре (Дженна Ортега).

В картине также появится любимая героиня франшизы Кирби Рид, которую вновь сыграет Хайден Панеттьери. Ее персонаж впервые появился в «Крике-4», она стала единственным подростком, пережившим серию убийств. Также к роли журналистки Гейл Уэзерс вернется Кортни Кокс.

Продюсерами шестого «Крика» выступили Пол Найнштейн, Уильям Шерак («Суспирия», «Тайна дома с часами»), Кевин Уилльямсон («Дневники вампира»), Чад Виллелла («Пришествие дьявола», «Я иду искать»), Гэри Барбер («Стекло», «Клятва») и Питер Ойлатагер («Мертвая тишина»).

Премьера картины запланирована на 31 марта 2023 года.

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Дженна ОртегаКортни КоксКевин Уилльямсон
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