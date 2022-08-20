В общепите «Вкусно — и точка» какое‑то время будут проверять качество фритюрного масла органолептическим методом, то есть с помощью органов чувств. В сети заведений «Подъему» объяснили, с чем это связано.

Пресс-служба «Вкусно — и точка» заявила, что к этому пришлось прибегнуть из‑за нехватки специальных тест-полосок компании 3М, которая решила покинуть российский рынок. Однако бывший «Макдоналдс» уже нашел нового поставщика.

«Согласно требованиям СанПин 2.3-2.4.3590-20, достаточно использовать органолептический метод оценки, который мы всегда используем параллельно с индикаторными полосками, чтобы убедиться, что качество масла соответствует всем требованиям, принятым в компании», — разъяснили там.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором посетитель не смог засунуть трубку в стаканчик с коктейлем из‑за того, что в крышке не было нужного отверстия.

расскажите друзьям