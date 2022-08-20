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«Сплин» и «Чайф»: в Москве пройдет фестиваль «Музыка с сильным характером»
Сегодня в 10:03

26 августа в Москве на «ВЭБ Арене» пройдет первый фестиваль «Музыка с сильным характером». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот вечер на сцене крупнейшей столичной площадки выступят «Сплин», «Моральный кодекс» «Чайф», а также Вячеслав Бутусов с коллективом «Орден славы».

«Сплин»

«Единственный, кто из рокеров „новой волны“ завоевал популярностью во второй половине 90-х годов, это Александр Васильев. Его группа „Сплин“ как будто была создана по лекалам русского рока, а между строк читалось благоговение автора текстов перед русскими поэтами серебряного века», — пишут организаторы о группе «Сплин».

«Чайф»

В последние несколько лет для группы «Чайф» стали характерны лирика и мелодичность. Однако коллектив не потерял в своих песнях бесконечный позитив, жизнеутверждающий настрой и теплоту.

Вячеслав Бутусов

В настоящее время Бутусов активно работает со своим новым музыкальным коллективом «Орден славы». «Вячеслав Бутусов всегда был смелым экспериментатором. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова», — подчеркивают организаторы.

«Моральный кодекс»

Группа появилась в 1989 году, в переходный для страны момент. Коллектив прошел через несколько смен составов, виртуозно экспериментируя с жанрами, но при этом оставаясь верным себе. В этом году «Моральный кодекс», выступающий под бессменным руководством Сергея Мазаева, ярко отметила тридцатилетний юбилей.

Стоимость билетов начинается от 2000 рублей. Приобрести билеты можно здесь.

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