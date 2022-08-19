Coldplay выпустили клип на трек «Humankind»

Британская группа Coldplay опубликовала клип на песню «Humankind». Трек вошел в последний альбом музыкантов «Music Of The Spheres», который вышел в октябре 2021 года.

Видео было снято во время концерта группы на стадионе Foro Sol в Мехико. На выступлении присутствовало более 260 тыс. фанатов.

Режиссерами ролика выступили Стиви Рэй Гиббс и Джеймс Маркус Хейни. Ранее Гиббс работал с Coldplay над клипом «Biutyful», а Хейни — над «A Head Full of Dreams» и «Birds».

Coldplay — британская альтернативная рок-группа, образованная в 1996 году. Коллектив получил широкую известность в 2000 году после выхода сингла «Yellow». На сегодняшний день трек имеет статус трижды платинового в Великобритании, более миллиарда прослушиваний на стриминге и 742 млн просмотров на ютьюбе.

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