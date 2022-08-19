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Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской сектой, предоставлявшей секс-услуги
Сегодня в 18:59

Испанского оперного певца и дирижера Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской сектой, предоставлявшей секс-услуги. Об этом сообщили Independent, Associated Press и El Pais.

В распоряжении правоохранительных органов оказалась аудиозапись телефонного разговора, в котором, вероятно, принял участие известный тенор. В нем мужчина, в котором подозревают Доминго, организовывает визит в так называемый «Музей».

«Музеем» члены секты назвали здание в центре Буэнос-Айреса, которое использовалось для оказания сексуальных услуг. Встреча должна была пройти с участием пианистки Сусанны Менделевич, участницы секты.

Менделевич подозревают в сексуальной эксплуатации женщин. Проституция в Аргентине легализована, так что Доминго за предполагаемое использование услуг секс-работниц не грозит никакое наказание.

«Пласидо не совершил преступления, и он не был частью организации, но, вероятно, он был потребителем проституции», — заявили представители следствия, расследующие работу секты.

Полиция предполагает, что участники культа вовлекали людей в свою организацию, имеющую офисы по меньшей мере в трех американских городах — Лас-Вегасе, Чикаго и Нью-Йорке, и вынуждали их заняться проституцией.

По мнению следствия, секта около 30 лет зарабатывала на эксплуатации людей. Ежемесячный доход организации мог составлять около 500 тыс. долларов. При этом секта завладевала также имуществом своих участников.

В данный момент в связи с расследованием против секты задержаны уже 19 человек. Еще семеро находятся в розыске: трое — в Аргентине, и четверо — в США. Представитель следствия заявил, что с деятельностью секты связан не только Доминго, но и многие другие знаменитости — о них обещали рассказать после завершения расследования.

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