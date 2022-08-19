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Sony экранизирует видеоигру Days Gone
Сегодня в 18:55

Sony работает над фильмом по видеоигре Days Gone. Об этом сообщает Deadline.

Адаптацией займется сценарист Шелдон Тернер известный по таким работам, как «Все или ничего», «Техасская резня бензопилой: Начало», «Мне бы в небо» и «Люди Икс: Первый класс».

Протагониста игры Дьякона Сент-Джона сыграет шотландский актер Сэм Хьюэн («Чужестранка», «Чисто английские убийства»).

Действие Days Gone развивается после разрушительной глобальной пандемии на территории США, которая превратила людей в подобие зомби — фриков. Игра рассказывает о бывшем члене мотоклуба Диконе Сент-Джоне. Он борется за выживание ради того, чтобы найти давно потерянную, предположительно мертвую, любовь всей своей жизни.

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