Sony экранизирует видеоигру Days Gone

Sony работает над фильмом по видеоигре Days Gone. Об этом сообщает Deadline.

Адаптацией займется сценарист Шелдон Тернер известный по таким работам, как «Все или ничего», «Техасская резня бензопилой: Начало», «Мне бы в небо» и «Люди Икс: Первый класс».

Протагониста игры Дьякона Сент-Джона сыграет шотландский актер Сэм Хьюэн («Чужестранка», «Чисто английские убийства»).

Действие Days Gone развивается после разрушительной глобальной пандемии на территории США, которая превратила людей в подобие зомби — фриков. Игра рассказывает о бывшем члене мотоклуба Диконе Сент-Джоне. Он борется за выживание ради того, чтобы найти давно потерянную, предположительно мертвую, любовь всей своей жизни.

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