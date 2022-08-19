Рэпер Куок выпустил альбом «Imago». В него вошло 22 трека.
На пластинке представлена многогранная палитра музыкальных жанров: от R’n’B и афробита до постпанка, хард-баса и драм-н-бейса. На фитах — ATL и Blunt.
Премьера «Imago» состоялась еще 10 марта. Однако тогда рэпер выложил его в телеграм, минуя стрим-площадки.
«Это очень личный альбом, в который я вложил максимум сил, жил этим альбомом, собрал команду музыкантов, даже построил студию, чтобы выжать максимум из того, что имею. <…> Это картина о взрослении по мотивам моей жизни и книги Франца Кафки „Превращение“. Это альбом о самообладании и умении подстраиваться под нынешние реалии, учиться жить заново, не теряя своей сути», — писал тогда о пластинке Куок.
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