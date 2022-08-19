Рэпер Куок выпустил альбом «Imago»

На пластинке представлена многогранная палитра музыкальных жанров: от R’n’B и афробита до постпанка, хард-баса и драм-н-бейса. На фитах — ATL и Blunt.

«Это очень личный альбом, в который я вложил максимум сил, жил этим альбомом, собрал команду музыкантов, даже построил студию, чтобы выжать максимум из того, что имею. <…> Это картина о взрослении по мотивам моей жизни и книги Франца Кафки „Превращение“. Это альбом о самообладании и умении подстраиваться под нынешние реалии, учиться жить заново, не теряя своей сути», — писал тогда о пластинке Куок.