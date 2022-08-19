Задержание главного нарколога Минздрава, новый альбом Hot Chip и другие новости дня

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента. Он позволит российским сервисам предоставлять фильмы, книги и музыку, даже если их правообладатель отзовет разрешение на использование.

В Москве по делу о мошенничестве задержали главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Его и других фигурантов дела подозревают в закупке госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

В части Харьковской области, занятой российскими военными, сформирован совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, на которого в конце прошлого года завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Минтруд ожидает роста безработицы к осени. На сегодняшний день уровень безработицы держится на исторически низком уровне — 3,9%.

США готовят дополнительную помощь Украине в общей сложности примерно на 800 млн долларов. В частности, в страну направят избыточное оружие из американских запасов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строители из Северной Кореи предложили заняться восстановлением Донбасса. В 2017 году ООН предписала репатриировать работников из КНДР на родину, поскольку северокорейцы обязаны отчислять до 70% зарплаты государству.

Apple сообщила о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac, при помощи которых злоумышленники могут получить полный контроль над устройствами. Эксперты рекомендуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии.

В Индии мошенники создали фейковый полицейский участок в здании отеля и собирали с граждан взятки. Участок просуществовал там восемь месяцев — и это с несмотря на то, что буквально в 500 метрах находился дом настоящего шерифа.

Из‑за рекордной засухи в Испании церковь, затопленная в 1962 году при реализации идеи диктатора Франко, второй раз в истории полностью показалась из воды. Водохранилище, на дне которого она покоится, исчерпало ресурсы на 73%.

Hot Chip выпустили новый студийный альбом «Freakout/Release». Критики отметили влияние на его звучание Beastie Boys, а также OMD, Daft Punk и других электронных музыкантов.

Джейсон Момоа спродюсирует байопик о легендарном гавайском серфингисте и олимпийском атлете Дюке Каханамоку. Спортсмен принимал участие в нескольких Олимпиадах, стал популяризатором серфинга в мире, а затем в течение 30 лет работал шерифом Гонолулу.

5 сентября в Театре на Малой Бронной покажут спектакль Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина». Все средства с продажи билетов пойдут в благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Галчонок».