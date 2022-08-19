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Задержание главного нарколога Минздрава, новый альбом Hot Chip и другие новости дня
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Мэр Пусана попросил президента Южной Кореи не призывать в армию участников BTS
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В Москве задержали главного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве
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Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз россиянам
18:41
Jonas Leupe/Unsplash
В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании. Его называют легализацией пиратства
18:09
Business Insider: подрядчик Facebook* уволил 60 модераторов соцсети — ИИ выбрал их случайным образом
17:52
В Театре на Малой Бронной покажут спектакль Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина»
17:42
Из‑за засухи в Испании церковь, затопленная в 1962 году, второй раз в истории полностью обнажилась
17:37
В Индии мошенники открыли фейковый полицейский участок и почти год собирали взятки
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Минтруд спрогнозировал рост уровня безработицы осенью
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Самая массивная звезда оказалась в 1,5 раза легче, чем считалось. И все равно сохранила свой статус
16:23
Марат Хуснуллин заявил, что рабочие из КНДР вызвались восстанавливать Донбасс
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МИД Литвы призвал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
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Hot Chip вернулись с восьмым студийным альбомом «Freakout/Release»
15:13
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Приложение Okko исчезло из App Store. Причины пока неизвестны
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Экс-мэр Краснодара возглавил правительство части Харьковской области, занятой российскими войсками
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Задержание главного нарколога Минздрава, новый альбом Hot Chip и другие новости дня
Сегодня в 17:33

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента. Он позволит российским сервисам предоставлять фильмы, книги и музыку, даже если их правообладатель отзовет разрешение на использование.

В Москве по делу о мошенничестве задержали главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Его и других фигурантов дела подозревают в закупке госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

В части Харьковской области, занятой российскими военными, сформирован совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, на которого в конце прошлого года завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Минтруд ожидает роста безработицы к осени. На сегодняшний день уровень безработицы держится на исторически низком уровне — 3,9%.

США готовят дополнительную помощь Украине в общей сложности примерно на 800 млн долларов. В частности, в страну направят избыточное оружие из американских запасов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строители из Северной Кореи предложили заняться восстановлением Донбасса. В 2017 году ООН предписала репатриировать работников из КНДР на родину, поскольку северокорейцы обязаны отчислять до 70% зарплаты государству.

Apple сообщила о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac, при помощи которых злоумышленники могут получить полный контроль над устройствами. Эксперты рекомендуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии.

В Индии мошенники создали фейковый полицейский участок в здании отеля и собирали с граждан взятки. Участок просуществовал там восемь месяцев — и это с несмотря на то, что буквально в 500 метрах находился дом настоящего шерифа.

Из‑за рекордной засухи в Испании церковь, затопленная в 1962 году при реализации идеи диктатора Франко, второй раз в истории полностью показалась из воды. Водохранилище, на дне которого она покоится, исчерпало ресурсы на 73%.

Hot Chip выпустили новый студийный альбом «Freakout/Release». Критики отметили влияние на его звучание Beastie Boys, а также OMD, Daft Punk и других электронных музыкантов.

Джейсон Момоа спродюсирует байопик о легендарном гавайском серфингисте и олимпийском атлете Дюке Каханамоку. Спортсмен принимал участие в нескольких Олимпиадах, стал популяризатором серфинга в мире, а затем в течение 30 лет работал шерифом Гонолулу.

5 сентября в Театре на Малой Бронной покажут спектакль Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина». Все средства с продажи билетов пойдут в благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Галчонок».

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