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Daily Mail: Warner Bros. и Джоан Роулинг начали работу над спин-оффом «Гарри Поттера»
Сегодня в 16:25

Киностудия Warner Bros. и британская писательница Джоан Роулинг начали работу над спин-оффом франшизы «Гарри Поттер». Об этом сообщил Daily Mail.

По информации издания, сценаристы уже занимаются созданием сюжета телесериала, который, вероятно, выйдет на стриминговом сервисе HBO. Кроме того, в Голливуде ходят слухи о запуске новой киносерии во вселенной «Гарри Поттера».

Warner Bros. пока отрицает информацию о новых проектах, связанных с Джоан Роулинг. Компания также не подтверждает, что глава Warner Bros. Дэвид Заслав проводил встречу с писательницей.

Тем не менее, Daily Mail утверждает, что переговоры с Роулинг прошли успешно. Соглашение о новом сериале по мотивам книг писательницы было достигнуто, по словам издания, еще полгода назад.

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Джоан РоулингГарри ПоттерДэвид Заслав
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