Из‑за засухи в Испании церковь, затопленная в 1962 году, второй раз в истории полностью обнажилась

Церковь Сан-Рома-де-Сау в Испании, затопленная в 1960-е годы, второй раз в истории полностью показалась из воды. Причиной стала продолжающаяся рекордная засуха в Европе, сообщает Vice.

Сан-Рома-де-Сау расположена в 95 километрах к северу от каталонской столицы Барселоны. Построенная в XI веке церковь вместе со всей близлежащей деревней ушла под воду в 1962 году, когда испанский диктатор генерал Франко решил построить недалеко от нее водохранилище.

Тогда люди думали, что никогда больше не увидят церковь, водяные массы полностью скрыли ее от глаз. В засушливые годы людям удавалось разглядеть лишь шпиль Сан-Рома-де-Сау.

Обнаженная церковь привлекла внимание толп любопытных посетителей. Одна из них, 73-летняя Монсеррат Фон, сказала, что проходила ее по пути в школу, когда маленькой жила в деревне. Внутрь Сан-Рома-де-Сау никого не пускают из опасения, что здание может разрушиться.

Водохранилище Сау обеспечивает питьевой водой более 3 миллионов человек в Барселоне и орошает фермы в северной Каталонии. Спустя несколько месяцев засухи его запасы сократились на 73%. Если в ближайшее время в регионе не будет значительных осадков, в Барселоне придется вводить ограничения на воду.

В прошлый раз Сан-Рома-де-Сау полностью показывалась из воды в 2008 году. Тогда регион также столкнулся с затяжной засухой.

Церковь Сан-Рома-де-Сау во время засухи 2008 года © Jasper Juinen/Getty Images