Реклама
Новости
Daily Mail: Warner Bros. и Джоан Роулинг начали работу над спин-оффом «Гарри Поттера»
19:25
В Москве задержали главного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве
18:46
Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз россиянам
18:41
В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании. Его называют легализацией пиратства
18:09
Business Insider: подрядчик Facebook* уволил 60 модераторов соцсети — ИИ выбрал их случайным образом
17:52
В Театре на Малой Бронной покажут спектакль Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина»
17:42
Из‑за засухи в Испании церковь, затопленная в 1962 году, второй раз в истории полностью обнажилась
17:37
В Индии мошенники открыли фейковый полицейский участок и почти год собирали взятки
17:11
Минтруд спрогнозировал рост уровня безработицы осенью
17:09
Пресс-материалы
«Наше последнее лето», Kanatami, и «Ошибся номером»: ближайшие концерты в клубе «16 тонн»
16:57
Самая массивная звезда оказалась в 1,5 раза легче, чем считалось. И все равно сохранила свой статус
16:23
Марат Хуснуллин заявил, что рабочие из КНДР вызвались восстанавливать Донбасс
16:13
МИД Литвы призвал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
16:08
Hot Chip вернулись с восьмым студийным альбомом «Freakout/Release»
15:13
Jenny Ueberberg/Unsplash
Приложение Okko исчезло из App Store. Причины пока неизвестны
15:04
НАСА запустило сайт, с помощью которого можно послушать звучание своего голоса на Марсе
14:58
Экс-мэр Краснодара возглавил правительство части Харьковской области, занятой российскими войсками
14:02
Ученые разработали метод 3D-печати зданий из почвы, в которой растут трава и цветы
13:23
Минцифры оставило бесплатный доступ только к двум сайтам — «ВКонтакте» и «Госуслуги»
12:52
Польша втрое сократила число выдаваемых россиянам виз
12:25
Из‑за засухи в Испании церковь, затопленная в 1962 году, второй раз в истории полностью обнажилась
Сегодня в 14:37

Церковь Сан-Рома-де-Сау в Испании, затопленная в 1960-е годы, второй раз в истории полностью показалась из воды. Причиной стала продолжающаяся рекордная засуха в Европе, сообщает Vice.

Сан-Рома-де-Сау расположена в 95 километрах к северу от каталонской столицы Барселоны. Построенная в XI веке церковь вместе со всей близлежащей деревней ушла под воду в 1962 году, когда испанский диктатор генерал Франко решил построить недалеко от нее водохранилище.

Тогда люди думали, что никогда больше не увидят церковь, водяные массы полностью скрыли ее от глаз. В засушливые годы людям удавалось разглядеть лишь шпиль Сан-Рома-де-Сау.

Обнаженная церковь привлекла внимание толп любопытных посетителей. Одна из них, 73-летняя Монсеррат Фон, сказала, что проходила ее по пути в школу, когда маленькой жила в деревне. Внутрь Сан-Рома-де-Сау никого не пускают из опасения, что здание может разрушиться.

Водохранилище Сау обеспечивает питьевой водой более 3 миллионов человек в Барселоне и орошает фермы в северной Каталонии. Спустя несколько месяцев засухи его запасы сократились на 73%. Если в ближайшее время в регионе не будет значительных осадков, в Барселоне придется вводить ограничения на воду.

В прошлый раз Сан-Рома-де-Сау полностью показывалась из воды в 2008 году. Тогда регион также столкнулся с затяжной засухой.

Церковь Сан-Рома-де-Сау во время засухи 2008 года
© Jasper Juinen/Getty Images
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение