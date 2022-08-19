В Театре на Малой Бронной покажут спектакль Юлии Пересильд «Мужчина/Женщина»

5 сентября в Театре на Малой Бронной покажут спектакль «Мужчина/Женщина». Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь детям с ДЦП Благотворительного фонда «Галчонок».

Постановка «Мужчина/Женщина» — это музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств. В ней нет текста в классическом понимании — есть только действие и песни, которые рассказывают обо всем ярче любых слов.

«Если раньше это был монолог мужчины с самим собой, то теперь голос, разделенный на двоих, превращается в диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания. Все как в жизни. Но выигрывают все, потому что любовь всегда побеждает», — сказано в описании «Мужчины/Женщины».

Режиссером спектакля выступила Юлия Пересильд. Она также исполнила главную роль вместе с фронтменом группы «Animal ДжаZ» Александром Красовицким.

Приобрести билеты на постановку можно на «Афише». Стоимость начинается от 3000 рублей.

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