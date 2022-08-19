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В Индии мошенники открыли фейковый полицейский участок и почти год собирали взятки
Сегодня в 14:11

В индийском штате Бихар группа мошенников открыла фейковый полицейский участок в здании отеля и почти год имитировала деятельность правоохранительных органов. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудники этого участка носили полицейскую форму, значки и оружие. Кроме того, они наняли массовку для имитации работы офицеров — актеры получали примерно по 400 рублей в день.

В участок приходили местные жители, которые платили деньги за рассмотрение их дел и жалоб. Граждане, желавшие решить вопросы с жильем и трудоустройством, платили взятки «полицейским», чтобы те им помогли.

«Полицейский участок» просуществовал в отеле восемь месяцев. Более того, он находился буквально в 500 метрах от дома настоящего шерифа полиции.

Мошенников раскрыли, когда настоящий сотрудник полиции заметил, что два фейковых офицера вместо табельного оружия носят пистолеты, изготовленные в местной мастерской. Правоохранители задержали шестерых членов банды, но организатор всей этой схемы по-прежнему на свободе.

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