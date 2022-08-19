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Business Insider: подрядчик Facebook* уволил 60 модераторов соцсети — ИИ выбрал их случайным образом
Сегодня в 14:52

Подрядчик Facebook*, консалтинговая и аутсорсинговая компания Accenture, уволил 60 работавших вне штата соцсети сотрудников во время видеозвонка с участием руководства, пишет издание Business Insider со ссылкой на источники.

Сотрудникам сообщили, что их в произвольном порядке выбрал алгоритм. Business Insider пишет, что работникам не объяснили причины их увольнения.

Они были модераторами или трудились в службе «целостности и безопасности бизнеса», чья работа связана с выявлением враждебных высказываний, случаев травли, преследования и подстрекательства к насилию.

Последним рабочим днем для тех, кого выбрал ИИ, станет 2 сентября. Перейти на другие должности им не предлагали, но дали возможность подать заявки на свободные вакансии на равных правах с другими кандидатами, рассказали неназванные собеседники издания.

Во время следующего звонка представители Accenture сообщили сотрудникам, что HR-отдел подберет позиции для тех, кто обладает определенными навыками, — для этого нужно подать соответствующую заявку. Тем, кто откажется или не будет нанят, выплаты продолжат поступать до 3 октября.

Анонсируя оба видеозвонка, компания не сообщала причины, по которой ее представители хотят побеседовать с сотрудниками, отметил источник.

Он добавил, что оба раза присутствовавшим не было ясно, кто именно к ним обращается: имена всех участников видеозвонка были скрыты, говорящие не представились и не назвали своих должностей.

До публикации Business Insider представитель Accenture заявил, что называть произошедшее «сокращением» неверно и отказался от дальнейших комментариев. После публикации он сообщил, что те, кто обращался к сотрудникам во время звонков, «были представлены» и последние «могли это пропустить».

Он также заявил, что компания не использует алгоритмы для случайного отбора людей. Представитель Meta* отказался от комментариев.

Accenture стала подрядчиком Meta (тогда все еще под названием Facebook) в 2019 году, писала The New York Times. Объем контракта — 500 млн долларов в год, задача компании — отслеживать и удалять с платформы противоправный контент.

The Verge отмечал, что модераторы соцсети, нанятые Accenture, в 2021 году жаловались на низкие зарплаты и разместили билборд с изображением главы компании Джули Свит, где было написано: «Прекратите эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите, исправьте ситуацию».

В начале 2022-го сотрудники пригрозили руководству забастовкой в случае, если им не выплатят положенных по закону зарплат. Модераторы отправили главам Accenture и Facebook* открытое письмо. О дальнейшем развитии событий не сообщалось.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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