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Марат Хуснуллин заявил, что рабочие из КНДР вызвались восстанавливать Донбасс
Сегодня в 13:13

Строители из Северной Кореи обратились к России с предложением заняться восстановлением Донбасса. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И, если юридических проблем не будет, я считаю это возможным», — цитирует его слова РИА «Новости».

Заместитель председателя российского правительства отметил, что по стоимости труда северокорейцы «укладываются в наши затраты, в наши сметы», и «если они готовы будут приехать, мы готовы их принять».

По словам Хуснуллина, сейчас на занятых российскими войсками территориях Украины работают 26 тыс. строителей, но нужны дополнительные силы.

Хуснуллин уже хвалил рабочих из КНДР, назвав трудовой рынок Северной Кореи «очень интересным». По словам чиновника, северокорейские плиточники работают в 2,5 раза быстрее российских.

В 2017 году ООН приняла резолюцию, согласно которой все страны — члены организации должны депортировать работающих у них граждан КНДР на родину и не нанимать их на работу в дальнейшем. Это связано с тем, что по законам Северной Кореи ее граждане обязаны отчислять до 70% зарплаты государству. В дальнейшем эти средства идут на программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, считают в ООН.

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