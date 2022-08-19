МИД Литвы призвал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в своей колонке для Politico, что странам ЕС необходимо аннулировать все ранее выданные россиянам многократные шенгенские визы.

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента нужно сказать ясное „нет“ туристам из России и Беларуси», — сказал он.

При этом Ландсбергис подчеркнул, что Евросоюзу нужно продолжать принимать тех, «кому нужно убежище, а не каникулы в Европе».

Министр также считает, что страны Балтии стали слишком доступны для тех, кто хочет насладиться европейским стилем жизни, но в то же время поддерживает спецоперацию на территории Украины.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии наиболее активно призывают ЕС прекратить выдачу виз россиянам. Соответствующие ограничения главы МИД стран Евросоюза обсудят 31 августа.

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