Приложение Okko исчезло из App Store. Причины пока неизвестны

Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Okko не находится по запросу в поиске App Store, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра рассказали, что в настоящее время причины случившегося выясняются. Пояснений и предупреждений от Apple компания не получала.

«Ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме. Сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах — от Smart TV и Android до web», — подчеркнули в компании.

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