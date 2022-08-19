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Самая массивная звезда оказалась в 1,5 раза легче, чем считалось. И все равно сохранила свой статус
Сегодня в 13:23

Самая массивная звезда во Вселенной среди известных — R136a1 в звездном скоплении R136, 160 тыс. световых лет от Земли — оказалась в 170–230 раз больше массы Солнца, пишет научпоп-сайт Phys.org со ссылкой на данные исследователей из американского национального астрономического центра NOIRLab.

Это в 1,5 раза меньше предыдущей оценки, если сравнивать показатели по нижней из возможных границ: ранее считалось, что гипергигант R136a1 массивнее Солнца в 250–320 раз.

Когда в 2010 году команда астрономов под руководством профессора астрофизики из Университета Шеффилда Пола Краутера обнаружила звезду, сообщалось, что ее масса — 300 масс Солнца, а при образовании светила эта цифра превышала 325.

Даже с обновленной, более низкой оценкой R136a1 осталась самой тяжелой из известных звезд. На втором месте — WR 101e с массой в 150–160 Солнц. Важно отметить, что измерение массы сверхтяжелых звезд связано с высоким уровнем неопределенности, показатели регулярно пересматриваются.

Как ученые осуществили расчеты? Они использовали прибор Zorro, установленный на восьмиметровом телескопе Gemini South в обсерватории в Чили.

Изображение, сделанное с помощью Zorro (слева), и изображение, сделанное с помощью телескопа «Хаббл».
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAA

Исследователи сделали с помощью него несколько тысяч снимков звезды с короткой выдержкой, а затем кропотливо обрабатывали изображения, удаляя с них размытие, создаваемое атмосферой Земли.

Такой подход вместе с использованием так называемой адаптивной оптики, которая также помогает преодолеть размытие, значительно увеличивает возможности телескопов.

Обычно ученые оценивают массу звезды, сравнивая ее наблюдаемую яркость и температуру (у исследуемого светила она достигает 40 тыс. градусов по Цельсию, у Солнца — 5000) с прогнозами. Команда смогла создать четкое изображение скопления и уточнила размер R136a1.

«Проект был начат, чтобы исследовать, как Zorro справится с этим объектом. Мы призываем к осторожности в интерпретации результатов, однако наши наблюдения свидетельствуют, что самые тяжелые звезды могут оказаться не такими тяжелыми, как представлялось ранее», — заявил руководитель исследования, астроном NOIRLab Вену Калари.

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