Реклама
Новости
Экс-мэр Краснодара возглавил правительство части Харьковской области, занятой российскими войсками
14:02
Ученые разработали метод 3D-печати зданий из почвы, в которой растут трава и цветы
13:23
Минцифры оставило бесплатный доступ только к двум сайтам — «ВКонтакте» и «Госуслуги»
12:52
Польша втрое сократила число выдаваемых россиянам виз
12:25
Из соцсетей Röyksopp
Röyksopp представили вторую часть концептуального проекта «Profound Mysteries»
11:55
США выделит Украине дополнительные 800 млн долларов военной помощи
11:54
В июне россияне вывели за рубеж максимальный за 4 года объем валюты
11:15
Apple выявила уязвимости в iPhone, iPad и Mac, которые могут дать хакерам контроль над устройством
10:50
Президент Индонезии: Путин планирует приехать на саммит G20 на Бали
09:57
В законопроект об онлайн-торговле лекарствами внесут запрет на продажу в сети препаратов для аборта
09:57
Soul Kitchen возвращается с новым шоу. На нем выступят VA.NO, Humanika и Катя Нова
09:03
Металкор-группа Wildways выступит 20 августа в Москве
02:17
Джейсон Момоа спродюсирует байопик о легендарном серфингисте Дюке Каханамоку
01:22
В Японии скончалась фешен-дизайнер Ханаэ Мори. Ей было 96 лет
00:33
YouTube добавит водяные знаки на видеоролики, чтобы бороться с перепостами у конкурентов
вчера в 23:41
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
«Магнит» собирается продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений
вчера в 23:07
Двоих жителей Петербурга арестовали за кражу акантозавра из зоопарка
вчера в 23:02
У российской армии появятся передвижные храмы на базе УАЗ «Патриот»
вчера в 22:27
НАСА пообещало заняться изучением НЛО «в полную силу»
вчера в 22:01
В сети появился тизер сериала «Эта Англия». В нем Кеннет Брана играет Бориса Джонсона
вчера в 21:29
Минцифры оставило бесплатный доступ только к двум сайтам — «ВКонтакте» и «Госуслуги»
Сегодня в 09:52

Минцифры не нашло других социально значимых ресурсов, кроме «ВКонтакте» и «Госуслуг», для включения в проект «Доступный интернет» — по нему доступ к сайтам предоставляется бесплатно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ ведомства.

«ВКонтакте» и Госуслуги были включены в созданный министерством перечень еще в январе 2022 года. Актуальный список должны были утвердить к 1 августа, однако было решено пока не обновлять или расширять его.

Представитель Минцифры объяснил выбор двух ресурсов тем, что они «выступают в роли универсальной точки доступа к любой важной для людей информации и материалам, размещаемым органами власти, СМИ, образовательными организациями и т. д.».

Подавали ли еще какие‑то порталы заявки на включение в перечень, представитель ведомства комментировать отказался.

Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года. В пилотный список социально значимых сайтов вошел 391 ресурс, в том числе поисковики, соцсети, мессенджеры, сайты органов власти и государственных СМИ. Эксперимент должен был завершиться 1 июля 2021 года, но его продлили до 31 декабря 2021-го.

В сентябре 2020 года операторы связи просили правительство компенсировать им расходы на проект. По оценкам РСПП, в апреле–июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.

В январе 2022 года правительство начало утверждать окончательный перечень социально значимых сайтов. Из 391, представленного в пилоте, в него попали лишь два — «ВКонтакте» и «Госуслуги».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Российский союз промышленников и предпринимателей
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение