Минцифры не нашло других социально значимых ресурсов, кроме «ВКонтакте» и «Госуслуг», для включения в проект «Доступный интернет» — по нему доступ к сайтам предоставляется бесплатно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ ведомства.

«ВКонтакте» и Госуслуги были включены в созданный министерством перечень еще в январе 2022 года. Актуальный список должны были утвердить к 1 августа, однако было решено пока не обновлять или расширять его.

Представитель Минцифры объяснил выбор двух ресурсов тем, что они «выступают в роли универсальной точки доступа к любой важной для людей информации и материалам, размещаемым органами власти, СМИ, образовательными организациями и т. д.».

Подавали ли еще какие‑то порталы заявки на включение в перечень, представитель ведомства комментировать отказался.

Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года. В пилотный список социально значимых сайтов вошел 391 ресурс, в том числе поисковики, соцсети, мессенджеры, сайты органов власти и государственных СМИ. Эксперимент должен был завершиться 1 июля 2021 года, но его продлили до 31 декабря 2021-го.

В сентябре 2020 года операторы связи просили правительство компенсировать им расходы на проект. По оценкам РСПП, в апреле–июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.

В январе 2022 года правительство начало утверждать окончательный перечень социально значимых сайтов. Из 391, представленного в пилоте, в него попали лишь два — «ВКонтакте» и «Госуслуги».

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