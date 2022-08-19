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Польша втрое сократила число выдаваемых россиянам виз
Сегодня в 09:25

Власти Польши сократили число выдаваемых гражданам России шенгенских виз более чем в три раза. Об этом сообщает газета «Речь Посполита».

«Всего одна студенческая виза, 14 туристических виз, 813 рабочих и 659 гуманитарных виз — так на сегодняшний день выглядит визовая политика Польши в отношении граждан России после вторжения на Украину», — пишет газета.

О сильном сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз в Польше также пишет «Коммерсант». По данным газеты, с 24 февраля по 9 августа страна выдала гражданам России 4513, тогда как за весь 2021 год было выдано 31 297 виз.

14 августа стало известно, что Польша может совсем перестать выдавать визы россиянам. Министерство иностранных дел страны уже начало разработку концепции, которая позволит это сделать.

Кроме того, Польша присоединилась к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании, которые выступают за введение общеевропейского запрета на выдачу туристических виз для граждан России.

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