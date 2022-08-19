Röyksopp представили вторую часть концептуального проекта «Profound Mysteries»

Музыканты говорили, что на пластинке будут отсылки к таким группам, как Kraftwerk и Depeche Mode, таким жанрам, как итало-диско и британский рейв 90-х. «Это дань уважения, а не грабеж», — отмечали они. Среди тем, которые группа исследует в рамках этой работы, участник дуэта Свен Берге назвал «любовь и потерю, отчаяние и примирение».

Первая часть «Profound Mysteries» вышла в апреле 2022 года и стала первым за восемь лет студийным лонгплеем норвежцев. В ноябре 2022-го грядет третья часть. Пионеры электронной музыки называют триптих «расширенной творческой вселенной» и «концептуальной работой». Треки «Profound Mysteries» выходят в сопровождении цифровых визуализаторов.

В 2014 году после релиза альбома «The Inevitable End» группа заявила о переходе к формату EP и об отказе выпускать традиционные пластинки. Предлагаем почитать архивное интервью «Афиши» с участниками Röyksopp — оно было опубликовано на следующий день после выхода лонгплея, который тогда назывался финальным.

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