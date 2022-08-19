США выделят Украине дополнительные 800 млн долларов военной помощи

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине примерно на 800 млн долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, близких к вопросу.

По словам собеседников агентства, Байден использует свои полномочия по сокращению вооружений, благодаря который появляется возможность санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов.

Ожидается, что официальное объявление Белого дома о выделении дополнительной помощи властям Украины появится сегодня, 19 августа.

Ранее в августе Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в 1 млрд долларов. В него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.

В мае Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Средства предполагалось направить на на военные, экономические и гуманитарные цели.

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