В июне россияне вывели за рубеж максимальный за 4 года объем валюты

В июне 2022 года граждане России разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту, эквивалентную в общей сложности 266,1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В долларовом выражении эта сумма равняется 4,7 млрд (при среднем курсе 57,2 рубля за доллар). Как отмечает агентство, это рекордный показатель как минимум с 2018 года — когда ЦБ начал вести соответствующую статистику.

По сравнению с маем объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем в три раза. Предыдущий пик переводов валюты за рубеж зафиксировали в феврале — тогда россияне перечислили в иностранные банки 4,3 млрд долларов.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин предположил, что рост переводов на счета и депозиты за рубежом вызван двумя причинами.

«Во-первых, на внутреннем рынке очень большой профицит иностранной валюты в безналичной форме, и в связи с этим условия размещения долларов и евро стали некомфортны. А во-вторых, в этой ситуации Банк России достаточно активно смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса», — заявил он.

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