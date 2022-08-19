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вчера в 19:35
Apple выявила уязвимости в iPhone, iPad и Mac, которые могут дать хакерам контроль над устройством
Сегодня в 07:50

Apple сообщила о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac, при помощи которых злоумышленники могут получить полный контроль над устройствами. Об этом пишет AP со ссылкой на два отчета компании.

По словам гендиректора службы компьютерной безопасности SocialProof Security Рейчел Тобак, уязвимости могут позволить хакерам выдавать себя за владельца устройства и запускать любое программное обеспечение от его имени.

Компания заявила, что проблемы с безопасностью удалось обнаружить благодаря «анонимному исследователю». Эксперты назвали наиболее уязвимыми смартфоны iPhone 6s и более поздние модели, планшеты iPad 5-го поколения и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2, компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey и некоторые модели iPod.

Для устранения проблемы эксперты по безопасности советуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии.

Источники Bloomberg сообщали, что Apple планирует представить линейку iPhone 14 на презентации 7 сентября. Издание утверждает, что компания покажет не только смартфоны, но и новые Mac, две версии iPad разной ценовой категории и три модели Apple Watch.

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