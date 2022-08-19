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В законопроект об онлайн-торговле лекарствами внесут запрет на продажу в сети препаратов для аборта
Сегодня в 06:57

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ввести запрет на онлайн-продажу препаратов для медикаментозного аборта. Соответствующая поправка будет внесена ко второму чтению в законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами, сказала депутат агентству ТАСС.

По словам авторов поправки, запрет на онлайн-продажу препаратов для аборта нужен, чтобы такие процедуры проводились под контролем врачей.

«В противном случае не исключены серьезные последствия для здоровья женщины. Этому способствуют несоблюдение сроков проведения медикаментозного прерывания беременности, использование несертифицированных препаратов, а также противопоказания», — цитирует «Говорит Москва» пояснительную записку к документу.

Законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами могут внести на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии. Он подразумевает введение экспериментального режима — дистанционная торговля ограниченным кругом рецептурных лекарств будет запущена в Москве, Московской и Белгородской областях. При этом не будут доставляться лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, сильнодействующие вещества и ряд других препаратов.

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