Soul Kitchen возвращается с новым шоу. На нем выступят VA.NO, Humanika и Катя Нова

Московские музыкальные вечеринки Soul Kitchen возвращаются в культурную жизнь столицы. 21 августа состоится новый ивент на территории дизайн-завода «Флакон».

На этот раз Soul Kitchen обещают провести целое шоу в новом формате. Оно начнется еще днем, в 16.00, и пройдет на открытой площадке. Отдельной концертной части не будет — будут чередоваться выступления, интерактив, еда, которую будут готовить прямо при гостях резиденты фестиваля, а также диджей-сеты.

На Soul Kitchen выступят: Gayana, Андрей Гризли, Катя Нова, Илья Киреев, Nanik, Александр Бабенко, Soufee, Humanika, «Андреграунд», VA.NO (Quest Pistols Show) и многие другие.

«Soul Kitchen в этот раз готовит целое шоу, мы открываем абсолютно новые грани, расширяем границы. На сцену выйдут как фрешмены, участники онлайн- и офлайн-конкурсов, которые проводила „Душевная кухня“, так и те, кто стоял у самых истоков. Не обойдется и без совершенно новых имен на нашей музыкальной карте», — говорится в релизе мероприятия.

Билеты можно купить по ссылке.