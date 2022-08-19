Soul Kitchen возвращается с новым шоу. На нем выступят VA.NO, Humanika и Катя Нова

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Сегодня в 06:03

Московские музыкальные вечеринки Soul Kitchen возвращаются в культурную жизнь столицы. 21 августа состоится новый ивент на территории дизайн-завода «Флакон».

На этот раз Soul Kitchen обещают провести целое шоу в новом формате. Оно начнется еще днем, в 16.00, и пройдет на открытой площадке. Отдельной концертной части не будет — будут чередоваться выступления, интерактив, еда, которую будут готовить прямо при гостях резиденты фестиваля, а также диджей-сеты.

На Soul Kitchen выступят: Gayana, Андрей Гризли, Катя Нова, Илья Киреев, Nanik, Александр Бабенко, Soufee, Humanika, «Андреграунд», VA.NO (Quest Pistols Show) и многие другие.

«Soul Kitchen в этот раз готовит целое шоу, мы открываем абсолютно новые грани, расширяем границы. На сцену выйдут как фрешмены, участники онлайн- и офлайн-конкурсов, которые проводила „Душевная кухня“, так и те, кто стоял у самых истоков. Не обойдется и без совершенно новых имен на нашей музыкальной карте», — говорится в релизе мероприятия.

Билеты можно купить по ссылке.

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Катя НоваАндрей ГризлиИлья КиреевАлександр Бабенко
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