Металкор-группа Wildways выступит 20 августа в Москве

В Москве на открытой концертной площадке Summer Stage 20 августа пройдет концерт брянской металкор-группы Wildways. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.

Коллектив обещает порадовать публику «безудержной энергией и драйвом», а также комбинацией «упорного труда, безусловного профессионализма и безграничной любви к тому, что они делают».

«За 8 лет существования Wildways экспериментировали с разными гранями своего творчества и звучанием, не боялись выходить за жанровые рамки и превратили кор с „грязными“ риффами в метал общепризнанного мирового уровня», — отмечают организаторы выступления.

Концерт стартует в 20:00. На него приглашаются зрители старше 12 лет. Приобрести билеты на выступление группы, игравшей на разогреве у Bring Me The Horizon, можно на сайте «Афиши».

Wildways образовались в 2009 году и до 2014 года выступали под названием Sarah Where Is My Tea. Сейчас в арсенале группы четыре студийных альбома, участие в крупных музыкальных фестах, таких как «Дикая мята» и «Доброфест», а также совместные выступления с Asking Alexandria и Adept.

В июле группа представила клип на трек «Прятки», который сняла Анна Козлова. Видео было выполнено в советской эстетике, а участники метал-бэнда появились в кадре в образе пионеров.

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