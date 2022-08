Металкор-группа Wildways выступит 20 августа в Москве

Концерт стартует в 20:00. На него приглашаются зрители старше 12 лет. Приобрести билеты на выступление группы, игравшей на разогреве у Bring Me The Horizon, можно на сайте «Афиши».

Wildways образовались в 2009 году и до 2014 года выступали под названием Sarah Where Is My Tea. Сейчас в арсенале группы четыре студийных альбома, участие в крупных музыкальных фестах, таких как «Дикая мята» и «Доброфест», а также совместные выступления с Asking Alexandria и Adept.