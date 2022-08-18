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YouTube добавит водяные знаки на видеоролики, чтобы бороться с перепостами у конкурентов
Сегодня в 20:41

Видеоплатформа YouTube начнет добавлять водяные знаки в ролики в разделе YouTube Shorts, чтобы бороться с публикациями одного и того же контента на конкурирующих сервисах. Об этом сообщил TechCrunch.

Нововведение коснется тех видео, которые созданы с помощью YouTube Studio. Водяные знаки позволят аудитории роликов находить оригинальные посты. Таким образом уже поступает конкурент YouTube — платформа TikTok.

Водяные знаки TikTok переправляют пользователей на страницу, где изначально был опубликован контент. Кроме того, они располагаются в видео таким образом, чтобы их невозможно было вырезать из ролика.

Водяные знаки на контенте из YouTube появятся в ближайшие несколько недель. Сначала проект охватит десктоп-версию видеосервиса, а в течение нескольких месяцев — и мобильную.

Ранее Instagram*, который также развивает конкурирующий с TikTok и YouTube Shorts раздел Reels, заявил, что будет подавлять контент, на котором содержатся водяные знаки других приложений.

Авторы TechCrunch предполагают, что после этого многие блогеры перестанут использовать внутренние инструменты платформ для редактирования своих роликов и обратятся к специализированным видеомонтажным программам.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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