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«Магнит» собирается продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений
Сегодня в 20:07

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» намерен продавать продукты с истекшим сроком годности производителям кормов и удобрений. Об этом пишут «Известия».

Компания намерена к 2025 году вдвое сократить объемы пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Для этого, кроме продажи просрочки, планируется оптимизировать закупки и передавать продукты на переработку.

«Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков», — сказали в «Магните».

Сейчас компания ищет потенциальных покупателей и прорабатывает механизм инициативы. После пробы проекта будет принято решение о его возможном развитии. Предполагается, что таким образом ритейлер сократит расходы.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) оценивает потери продуктов питания в 7% от розничного товарооборота. Ежегодно организации, входящие в АКОРТ, отправляют в мусорку около 700 тыс. тонн продуктов. Из них 45% приходится на фрукты и овощи, 30% — на мясо и рыбу, 25% — на торты.

Продажа просроченных продуктов питания запрещена российским законодательством, отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Однако ритейлеры могут провести экспертизу, подтвердить безопасность товаров и заключить с партнерами договор об утилизации или уничтожении продуктов. В таком случает торговые сети будут платить за оказание услуги, отметил он.

По данным ООН, 17% всех продуктов питания (а это около 931 млн тонн еды ежегодно) отправляется в итоге на мусорку. Если набить ими до отказа 40-тонные грузовики и поставить их впритык друг другу, они обернули бы Землю семь раз.

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