Двоих жителей Петербурга арестовали за кражу акантозавра из зоопарка

Двоих жителей Петербурга — Артема Авакяна и Валерию Гарипову — отправили в СИЗО за кражу акантозавра из Ленинградского зоопарка. Такое решение принял Петроградский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно данным следствия, Авакян и Гарипова незаконно проникли в помещение террариума и похитили ящерицу рода «акантозавр натали». Стоимость животного оценивается в 21 тыс. рублей.

Похитители держали акантозавра дома в аквариуме, ящерице купили необходимый корм. Однако через два дня рептилия умерла, и ее труп Авакян выбросил в окно. «Суду стало известно, что ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12 этажа», — уточнили в пресс-службе.

Авакяна и Гарипову оставили в СИЗО до 16 октября. По мнению следователя, ведущего дела, Авакяном совершено «циничное по своему роду преступление, сопряженное с жестоким отношением к животному». Оно, как считают в правоохранительных органах, «указывает на деформацию моральных ценностей».

Мужчина заявлял в суде, что ему стыдно за свой поступок. Он выражал готовность возместить ущерб и принести извинения зоопарку.