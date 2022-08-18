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У российской армии появятся передвижные храмы на базе УАЗ «Патриот»
Сегодня в 19:27

У российской армии появятся передвижные храмы на базе автомобилей УАЗ «Патриот». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Вооруженных сил России Олега Веселкова.

По его словам, проект полевых храмов подготовит конструкторское бюро «Мобильные комплексы и системы». Экспериментальные комплексы должны помочь верующим военнослужащим совершать богослужения и религиозные обряды.

Будут созданы два типа армейских храмов. Один создадут на базе УАЗ «Патриот», другой — «на базе доработанного образца армейской палатки, пунктов работы с верующими военнослужащими», — рассказал Веселков.

Представитель ВС РФ отметил, что священники всегда находятся вместе с войсками и оборудуют помещения для религиозных целей. Они есть даже на подводных лодках и боевых кораблях.

«Духовную поддержку военнослужащим и гражданскому персоналу сегодня оказывают военные священники в России, Украине, Сирийской Арабской Республике, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане, в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе», — добавил Веселков.

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