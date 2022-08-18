НАСА пообещало заняться изучением НЛО «в полную силу»

НАСА собирается в полную силу заняться изучением НЛО. Об этом заявил представитель Управления научной миссии (SMD) агентства Дэниел Эванс, пишет Space.com.

Эванс отметил, что исследования неопознанных летательных объектов — действительно важно для управления, и этой задаче уделяется первоочередное внимание.

В группу, которая займется исследованием, войдут 15–17 человек. По словам представителя SMD, это будут одни из ведущих мировых ученых, занимающихся данными и искусственным интеллектом, а также эксперты по аэрокосмической безопасности. Формирование группы планируют закончить к октябрю.

В НАСА надеются, что они смогут вывести исследования неопознанных воздушных явлений (UAP) на новый уровень. Эванс отмечает, что НАСА имеет уникальные возможности для этого, поскольку знает, как использовать данные и научные инструменты, чтобы понять, «что может происходить там, в небе». Также, по его словам, ни одному другому агентству общественность не доверяет в той же мере.

О планах запустить научное исследование НЛО НАСА объявило в июне. Тогда сообщалось, что основными целями станут идентификация и характеристика доступной информации об UAP, изложение лучших способов сбора наблюдений и определение, как подобные данные можно использовать для лучшего понимания воздушных явлений.

Исследование возглавит астрофизик Дэвид Спергель, президент Фонда Саймонса в Нью-Йорке. Планируется, что научные работы будут стоить не более 100 тыс. долларов, начнутся этой осенью и продлятся около девяти месяцев.

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