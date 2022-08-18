В России начнут продавать иранские автомобили Iran Khodro

Крупнейший автопроизводитель Ирана Iran Khodro начнет в этом году экспортировать свою продукцию в Россию. Об этом заявил гендиректор компании Мехди Хатиби, пишет Arab News.

По словам Хатиби, производитель собирается уделить особое внимание российскому рынку, а также думает о партнерстве с инвесторами из РФ. «Мы провели хорошие переговоры с Москвой. Российский рынок с его возможностями будет одним из важнейших для нас», — отметил он.

Вице-президент Iran Khodro Киануш Пурмоджиб сказал, что компания намерена конкурировать на таких рынках, как Азербайджан, Оман и Ирак, но «по объему, конечно, важнее всего Россия».

Пурмоджиб добавил, что в этом году компания произведет более 500 тыс. автомобилей. На экспорт планируется ежегодно отправлять по 100 тыс. в течение трех лет. Сейчас объем экспорта Iran Khodro составляет 20 тыс. автомобилей в год. Так что дополнительные 80 тыс., возможно, как раз и достанутся России.

Ранее Iran Khodro уже поставлял автомобили в Россию. Особенно крупные объемы экспорта были в период с 2007 по 2009 год.