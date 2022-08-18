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Фонд Брэда Питта выплатит 20,5 млн долларов жильцам построенных им домов
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15:15
Фонд Брэда Питта выплатит 20,5 млн долларов жильцам построенных им домов
Сегодня в 16:35

Благотворительный фонд Брэда Питта Make It Right выплатит 20,5 млн долларов жильцам домов, которые организация построила для них после урагана «Катрина» неподалеку от Нового Орлеана. Об этом сообщил Washington Post.

Выплаты станут компенсацией за некачественное строительство. Сумму в 25 тыс. долларов получат все 107 владельцев домов. Оставшуюся сумму распределят в соответствии с серьезностью проблем, возникших с жильем.

Дома были построены в 2007 году, их продавали по средней цене в 150 тыс. долларов. Однако спустя несколько лет пострадавшие от урагана люди начали жаловаться на плесень в домах, протекающие крыши, покосившиеся веранды и другие проблемы.

Make It Right признала, что при строительстве действительно произошли ошибки. В частности, в домах использовали древесину, которая не подходит для использования в климатических условиях Южной Луизианы.

Организация судилась с поставщиком древесины в 2015 году, а затем в 2018 году с управляющим архитектором. В 2021 году фонд подал в суд и на бывшего исполнительного директора, а также других экс-сотрудников.

Тем временем жители дефектных домов подали коллективный иск против Make It Right. В нем указывалось, что некачественное строительство привело к структурным повреждениям домов, протечкам, проблемам с отоплением и вентиляцией.

На урегулирование конфликта ушло около четырех лет. Наконец сторонам удалось договориться об объеме компенсационных выплат. Контролировать их перечисление жильцам будет некоммерческая организация Global Green.

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