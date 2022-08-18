В Венеции оштрафовали двух австралийцев, катавшихся в городе на серфах

В Венеции оштрафовали двух австралийских туристов, которые катались по Большому каналу на джет-серфах — досках с мотором. Об этом рассказало итальянское издание Corriere del Veneto.

Видео с мужчинами, рассекающими воду каналов, быстро распространилось в социальных сетях. Но властям города оно не понравилось. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал серфингистов «идиотами-самодурами».

Глава города объявил о поиске мужчин и пообещал накормить ужином за свой счет тех, кто сообщит о них информацию. В итоге полиции удалось задержать нарушителей.

Их джет-серфы арестовали, поскольку они являются незастрахованными техническими средствами. Каждая доска стоит около 25 тыс. евро. Кроме того, с каждого задержанного взяли штраф в 1500 евро.

Мэрия Венеции поручила Гражданской адвокатуре изучить вопрос взыскания с австралийских серферов еще и репутационного ущерба городу. Прокуратура же может обвинить мужчин в создании угрозы навигации.

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