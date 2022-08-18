Thomas Mraz, OG Buda и GONE.Fludd выступят в Петербурге на интерактивном хип-хоп-шоу

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Сегодня в 14:44

20 августа в Петербурге на площадке Temple of Deer пройдет трехчасовое хип-хоп-шоу Untitled. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В программе — бэнгеры от OG Buda, GONE.Fludd, Sqwoz BAB, Thomas Mraz, Blago White, Cakeboy и Iroh. Их выступления будут сопровождаться световыми эффектами и падающим в зале снегом. На сцене будут интерактивные декорации, к созданию которых приложили руку сами артисты.

Мультимедийная концертная площадка Temple of Deer совмещает андеграундный клуб со светодиодными экранами и мощной акустической системой. Помимо выступления музыкантов, в рамках фестиваля пройдет дневная вечеринка и afterparty с артистами в премиальном месте.

Фестиваль Untitled организован в поддержку первого в мире токенизированного полнометражного фильма «Монолит», в съемках которого приняли участие Thomas Mraz, Blago White и Hofmannita. Команда проекта написала роли для каждого артиста, отталкиваясь от их сценических образов.

Билеты на фест можно купить на «Афише».

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