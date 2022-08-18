Thomas Mraz, OG Buda и GONE.Fludd выступят в Петербурге на интерактивном хип-хоп-шоу

20 августа в Петербурге на площадке Temple of Deer пройдет трехчасовое хип-хоп-шоу Untitled. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В программе — бэнгеры от OG Buda, GONE.Fludd, Sqwoz BAB, Thomas Mraz, Blago White, Cakeboy и Iroh. Их выступления будут сопровождаться световыми эффектами и падающим в зале снегом. На сцене будут интерактивные декорации, к созданию которых приложили руку сами артисты.