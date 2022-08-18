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Энтони Хопкинс выпустил NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и богом Одином
Сегодня в 14:49

84-летний актер Энтони Хопкинс вместе со стартапом Orange Comet выпустил собственную коллекцию NFT. Она получила название «Вечная коллекция», передает Variety.

Хопкинс представил десять архетипов персонажей, которых ему довелось сыграть. В коллекции есть Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и бог Один из фильмов «Тор», а также образы, отражающие стиль и творчество актера.

«Метавселенная дает невероятную возможность общаться с аудиторией совершенно новыми способами… Я, вероятно, самый старый человек в сообществе NFT и в социальных сетях, и это доказывает, что все возможно в любом возрасте», — сказал Хопкинс на встрече с журналистами.

NFT-коллекцию представят в середине сентября. Часть выручки от продаж отправится на благотворительность.

NFT выпустят в три этапа

  • Культовая категория: один анимированный NFT из десяти архетипов, который будет продан с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену. Победитель торгов также получит репродукции других NFT-произведений искусства в рамке с автографом Хопкинса, ужин с актером и книгу Dreamscapes с автографом, в которой собраны сотни картин и рисунков актера.
  • Легендарная категория: десять анимированных NFT. Покупатели также смогут лично побеседовать с Хопкинсом в Discord и также получат копии произведений искусства NFT и Dreamscapes с автографами.
  • Выдающаяся категория: 1000 уникальных изображений десяти архетипов (по 100 вариантов каждого), а также копия одного из NFT с автографом Хопкинса.

Еще 39 случайных покупателей получат Dreamscapes с автографом, а пять покупателей будут случайным образом выбраны для беседы в Discord.

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