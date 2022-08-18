Минюст предложил запретить аресты предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести

Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий запрет на арест подозреваемых и обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести по предпринимательским и экономическим статьям. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Соответствующие поправки планируется вести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Минюст хочет сделать приоритетными такие меры пресечения, которые позволят находящимся под следствием лицам продолжать заниматься бизнесом.

Арест будет разрешен в случае, если подозреваемый или обвиняемый:

— нарушил избранную ранее меру пресечения,

— пытался скрыться от предварительного следствия или суда.

Максимальный срок предварительного следствия ведомство хочет сократить с двенадцати до шести месяцев.

Также Минюст намерен обязать следователей получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об аресте подозреваемых и обвиняемых по экономическим и предпринимательским статьям.