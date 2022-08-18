«Аэрофлот» вместе с центром «Амурский тигр» перевез тигрицу с Дальнего Востока на лечение в Москву

«Аэрофлот» перевез амурскую тигрицу из Приморского края на лечение в Москву. Транспортировка состоялась 9 августа на регулярном рейсе из Владивостока, сообщила авиакомпания.

О перевозке попросил центр «Амурский тигр», среди целей которого — изучение, сохранение и увеличение популяции тигров в России. «Аэрофлот» оказал услугу безвозмездно.

Специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный контейнер для транспортировки, он был доставлен во Владивосток. Вес короба вместе с тигрицей составил 450 кг.

Перелет длился девять часов, у тигрицы был постоянный доступ к питьевой воде, полет она перенесла нормально и сейчас благополучно осваивается на новом месте — в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка столицы, указали в «Аэрофлоте».

Раненое животное в возрасте 4-5 месяцев было обнаружено в Анучинском районе Приморского края местным рыбаком в декабре 2021 года.

Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но она больше не сможет жить в дикой природе, так как нуждается в особенном рационе и постоянном наблюдении ветеринара. Позднее она станет участником Международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.

У животного до сих пор нет клички, «Аэрофлот» объявил конкурс, чтобы выбрать ей имя: свой вариант можно оставить в комментариях к публикации о сборе предложений во «ВКонтакте». Он будет открыт до 24 августа включительно.

25 августа экспертная группа «Аэрофлота», «Амурского тигра» и Московского зоопарка сформирует короткий список вариантов — он будет размещен в соцсетях авиакомпании для открытого голосования. Итоги подведут 26 августа.

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