«Коммерсант»: ретейлеры попросили включить алкоголь в параллельный импорт

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила российское правительство разрешить параллельный импорт продукции алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо организации вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В пресс-службе правительства газете подтвердили получение обращения. В нем указано, что основные дистрибьюторы работают с остатками продукции, а новых поставок нет.

Среди компаний, ушедших с российского рынка или приостановивших экспорт после 24 февраля, — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia), Moet Hennessy.

Глава АКОРТ Игорь Караваев сообщил, что эти бренды обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% — коньяка и 100% — игристых вин региона Шампань.

Он добавил, что заместить такие товары произведенными в России для полного покрытия спроса в новогодний сезон сложно из‑за нехватки технологий, которые позволяли бы оперативно наладить выпуск в необходимых объемах, а также в связи со сложностями с доставкой сырья.

Ассоциация также предложила легализовать параллельный импорт для брендов пива Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser. В письме указано, что они имели высокую долю в продажах импортной продукции.

Собеседник «Коммерсанта», и. о. президента производителя пива AB InBev Efes Ораз Дурдыев, отметил, что пиво требует определенных условий транспортировки и хранения, а легализация параллельного импорта приведет к ослаблению контроля качества.

Помимо этого, по его словам, это грозит сокращением производства пива в России, в том числе по лицензии.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также указал, что при легализации параллельного импорта алкоголя фактически уничтожается механизм контроля качества.

Он уточнил: «Сейчас для выпуска товара в оборот нужно получить декларацию соответствия, что требует документов от производителя. При отказе владельца бренда от поставок это невозможно».